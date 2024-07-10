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БЕБ запобігло розтраті понад 300 мільйонів при реконструкції соціальних закладів на Одещині

Середа, 10 липня 2024, 17:26 - Олексій Артемчук
 

Аналітики БЕБ в Одеській області під час моніторингу публічних закупівель виявили декілька ризикових тендерів, де виконавцем виступала одна і та ж компанія, що зареєстрована на непідконтрольній Україні території. 

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що посадовці планували провести реконструкцію будівель пологового будинку в Одесі та дошкільного закладу в Березівському районі Одеської області. Вартість послуг становила понад 175 млн грн та 147 млн грн відповідно. 

За результатами інформаційно-аналітичної роботи працівники Територіального управління встановили, що для участі у процедурі тендерних закупівель фірма-виконавець робіт завищила показники фінансової звітності. 

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Повідомляється, що мета таких дій полягала у штучному підвищенні фінансової спроможності компанії, оскільки це є одним з кваліфікаційних критеріїв передбачених у вимогах до закупівлі. 

Також у фірми була відсутня матеріально-технічна база та недостатня кількість працівників відповідної кваліфікації, що свідчить про неможливість виконання будівельних робіт власними силами. 

В повідомленні також додають, що компанія зареєстрована на непідконтрольній Україні території. 

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Аби не допустити неефективне використання та розтрату бюджетних коштів, аналітики Бюро направили лист замовникам з рекомендацією перевірити доцільність укладання договорів підряду. 

Після її  розгляду замовники повідомили БЕБ про відхилення тендерної пропозиції  учасника і скасування відкритих торгів. 

Таким чином аналітики Територіального управління БЕБ в Одеській області запобігло розтраті 316 млн грн бюджетних коштів.

Нагадаємо:

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області упередили розтрату майже 204 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендеру з реконструкції загальноосвітньої школи.

Детективи Теруправління БЕБ у Закарпатській області повідомили про підозру працівників КНП "Закарпатський обласний центр громадського здоров`я" Закарпатської облради у розтраті коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Директору комунального підприємства в Чернівецькій області оголошено підозру про розтрату понад 2 млн, що були виділені на закупівлю електроенергії для освітлення міста.

БЕБ Одеса тендер
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