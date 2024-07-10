БЕБ запобігло розтраті понад 300 мільйонів при реконструкції соціальних закладів на Одещині

Аналітики БЕБ в Одеській області під час моніторингу публічних закупівель виявили декілька ризикових тендерів, де виконавцем виступала одна і та ж компанія, що зареєстрована на непідконтрольній Україні території.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що посадовці планували провести реконструкцію будівель пологового будинку в Одесі та дошкільного закладу в Березівському районі Одеської області. Вартість послуг становила понад 175 млн грн та 147 млн грн відповідно.

За результатами інформаційно-аналітичної роботи працівники Територіального управління встановили, що для участі у процедурі тендерних закупівель фірма-виконавець робіт завищила показники фінансової звітності.

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Повідомляється, що мета таких дій полягала у штучному підвищенні фінансової спроможності компанії, оскільки це є одним з кваліфікаційних критеріїв передбачених у вимогах до закупівлі.

Також у фірми була відсутня матеріально-технічна база та недостатня кількість працівників відповідної кваліфікації, що свідчить про неможливість виконання будівельних робіт власними силами.

В повідомленні також додають, що компанія зареєстрована на непідконтрольній Україні території.

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Аби не допустити неефективне використання та розтрату бюджетних коштів, аналітики Бюро направили лист замовникам з рекомендацією перевірити доцільність укладання договорів підряду.

Після її розгляду замовники повідомили БЕБ про відхилення тендерної пропозиції учасника і скасування відкритих торгів.

Таким чином аналітики Територіального управління БЕБ в Одеській області запобігло розтраті 316 млн грн бюджетних коштів.

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