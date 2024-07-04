БЕБ оголосило ексчиновнику підозру про розтрату 2 мільйонів під час закупівлі електроенергії
Директору комунального підприємства в Чернівецькій області оголошено підозру про розтрату понад 2 млн, що були виділені на закупівлю електроенергії для освітлення міста.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру колишньому директору комунального підприємства за розтрату 2 млн грн державних коштів, що були виділені на закупівлю електроенергії для освітлення міста.
Повідомляється, що у ході слідства встановлено, що колишній директор Чернівецького міського комунального підприємства "Міськсвітло" за результатами проведеного тендеру уклав договір з порушенням вимог законодавства про публічні закупівлі.
Таким чином він створив передумови для протиправного підвищення ціни на електроенергію.
Надалі ексчиновник підписав відповідні акти зі збільшеною вартістю. В результаті міський бюджет зазнав понад 2 млн грн збитків.
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