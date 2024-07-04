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БЕБ оголосило ексчиновнику підозру про розтрату 2 мільйонів під час закупівлі електроенергії

Четвер, 4 липня 2024, 14:52 - Олексій Артемчук
 

Директору комунального підприємства в Чернівецькій області оголошено підозру про розтрату понад 2 млн, що були виділені на закупівлю електроенергії для освітлення міста.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру колишньому директору комунального підприємства за розтрату 2 млн грн державних коштів, що були виділені на закупівлю електроенергії для освітлення міста. 

Повідомляється, що у ході слідства встановлено, що колишній директор Чернівецького міського комунального підприємства "Міськсвітло" за результатами проведеного тендеру уклав договір з порушенням вимог законодавства про публічні закупівлі. 

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Таким чином він створив передумови для протиправного підвищення ціни на електроенергію. 

Надалі ексчиновник підписав відповідні акти зі збільшеною вартістю. В результаті міський бюджет зазнав понад 2 млн грн збитків. 

Нагадаємо:

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Детективи Теруправління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області повідомили про підозру колишній працівниці Ужгородської міської ради у зловживанні службовим становищем.

Бюро економічної безпеки на Київщині повідомило про підозру директору школи, що прийняв укриття, яке не відповідало нормам і заплатив за нього з держбюджету понад 3 млн.

БЕБ електроенергія тендер
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