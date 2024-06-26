БЕБ упередило розтрату на понад 200 мільйонів при реконструкції школи на Київщині

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області упередили розтрату майже 204 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендеру з реконструкції загальноосвітньої школи.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

В повідомленні йдеться, що службові особи одного з органів місцевого самоврядування у Київській області оголосили тендер на проведення реконструкції з добудовою загальноосвітньої школи.

Зазначається, що при проведенні закупівлі відпускні ціни на окремі будівельні матеріали, які зазначені в кошторисі, завищені в середньому на 50%.

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Працівники БЕБ надіслали розпоряднику бюджетних коштів рекомендаційний лист з пропозицією переглянути доцільність укладання договору.

Завдяки вжитим заходам замовник розірвав укладений договір з підрядною організацією. Таким чином співробітники БЕБ упередили розтрату майже 204 млн грн з місцевого бюджету.

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