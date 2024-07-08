Працівників лікарні підозрюють у привласненні мільйона за надані медпослуги  

Детективи Теруправління БЕБ у Закарпатській області повідомили про підозру працівників КНП "Закарпатський обласний центр громадського здоров`я" Закарпатської облради у розтраті коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що службові особи центру в незаконний спосіб отримали близько 1 млн грн готівкою за надані медичні послуги фізичним особам.

Надалі, аби приховати злочинну діяльність, кошти частково вносили на рахунок підприємства, створивши умови, за яких мали можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

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Наразі службовим особам центру повідомлено про підозру. Їх дії кваліфіковано за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо:

Директору комунального підприємства в Чернівецькій області оголошено підозру про розтрату понад 2 млн, що були виділені на закупівлю електроенергії для освітлення міста.

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Економічна правда