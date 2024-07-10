Японія вперше заарештувала росіянина за нелегальне постачання товарів до РФ

38-річного представника торгової компанії Astrade заарештували в Осаці за підозрою в обході санкцій на суму понад 250 тис дол.

Про це повідомляє пресслужба Nikkei.

Зазначається, що в Японії працівники поліції затримали громадянина РФ за підозрою в незаконному експорті в Росію водних велосипедів та інших предметів, які можуть бути використані у військових цілях.

В повідомленні додають, що це перше затримання в країні за нелегальний експорт до Росії після початку великої війни.

Реклама:

38-річного Андрія Сову, російського громадянина і представника торгової компанії Astrade, 10 липня заарештувала поліція префектури Осака.

Росіянина підозрюють у тому, що в січні 2023 року він експортував у Росію через Південну Корею, не отримавши дозволу міністра економіки, торгівлі та промисловості, водні судна, морські двигуни та старі мотоцикли на загальну суму близько 43 млн єн (266 тис дол).

Попри те, що на ці товари в Японії накладено торговельні обмеження. Компанія Astrade почала продавати товари до Південної Кореї приблизно в липні 2022 року після того, як Японія посилила експортні правила для Росії.

Реклама:

Повідомляється, що поліція префектури розслідує інцидент, підозрюючи, що мала місце спроба приховати операції з російськими клієнтами.

Нагадаємо:

Японія рішуче засуджує російські ракетні атаки по Україні і продовжуватиме просувати санкції проти Росії.

Найбільші банки Японії прискорюють свій перехід до збільшеного кредитування виробництва мікросхем.

Японія зіткнеться з нестачею майже одного мільйона іноземних працівників у 2040 році, якщо уряд хоче досягти своїх цілей економічного зростання, оскільки населення скорочується.