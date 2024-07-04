Японія стикнеться з нестачею майже мільйона працівників у 2040 році

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Японія зіткнеться з нестачею майже одного мільйона іноземних працівників у 2040 році, якщо уряд хоче досягти своїх цілей економічного зростання, оскільки населення скорочується.

Про це повідомляє пресслужба Nikkei Asia.

В повідомленні йдеться, що згідно з дослідженням Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), у 2040 році в Японії працюватиме 5,91 мільйона іноземців.

Це майже на мільйон менше іноземної робочої сили, необхідної для підтримки цільового середньорічного зростання економіки в 1,24 %.

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Розрив між попитом і пропозицією іноземної робочої сили збільшився більш ніж удвічі порівняно з попередньою оцінкою JICA у 2022 році після того, як дослідники оновили дані, щоб врахувати повільніше, ніж очікувалося, економічне зростання в країнах еміграції, таких як В’єтнам, М’янма та Камбоджа.

Іноземні працівники мають вирішальне значення для економіки Японії, оскільки вони допомагають заповнити серйозну нестачу робочої сили через швидке старіння та різке падіння народжуваності.

За останні 15 років кількість іноземних працівників в Японії зросла більш ніж у чотири рази до 2,05 млн, або приблизно 3% всієї робочої сили, станом на жовтень 2023 року.

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Повідомляється, що уряд розширив дозвіл на отримання робочої візи для низки професійних секторів і кваліфікованих робіт.

Але з перешкодами, включаючи ослаблення єни, традиційно низькі зарплати та проблеми з правами людини, Японія має нарощувати свої зусилля, щоб залишатися конкурентоспроможною в глобальних перегонах за талантами, вважають експерти.

Нагадаємо:

Єна впала до найнижчого рівня з 1986 року щодо долара, зберігаючи пильність валютних ринків щодо будь-яких ознак втручання з боку японської влади, щоб підвищити курс валюти.

За останнє десятиліття витрати іноземних відвідувачів Японії зросли в п’ять разів і стали другою за величиною категорією експорту Японії, обігнавши електроніку та сталь.