Японія продовжуватиме просувати санкції проти Росії

Японія рішуче засуджує російські ракетні атаки по Україні і продовжуватиме просувати санкції проти Росії.

Про це заявило посольство Японії в Україні.

"Японія виявляє повну солідарність із Києвом. Японія рішуче засуджує ракетні атаки з боку Росії і продовжуватиме просувати санкції проти Росії та підтримувати Україну у співпраці з міжнародним співтовариством", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в соцмережі Х.

Нагадаємо:

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Аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту у Києві завершили: внаслідок російської атаки на цій локації 2 людини загинули та 32 дістали поранення. Загалом у столиці 32 загиблих.

Внаслідок ракетного удару росіян у Києві зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", є загиблі та постраждалі.

Бізнес, державні компанії, банки включилися в допомогу "Охматдиту".

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З 24 червня Японія послабила візові вимоги для громадян України.

Економічна правда