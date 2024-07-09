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Японія продовжуватиме просувати санкції проти Росії

Вівторок, 9 липня 2024, 16:12 - Віктор Волокіта

Японія рішуче засуджує російські ракетні атаки по Україні і продовжуватиме просувати санкції проти Росії.

Про це  заявило посольство Японії в Україні.

"Японія виявляє повну солідарність із Києвом. Японія рішуче засуджує ракетні атаки з боку Росії і продовжуватиме просувати санкції проти Росії та підтримувати Україну у співпраці з міжнародним співтовариством", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в соцмережі Х.

Нагадаємо:

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Аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту у Києві завершили: внаслідок російської атаки на цій локації 2 людини загинули та 32 дістали поранення. Загалом у столиці 32 загиблих.  

Внаслідок ракетного удару росіян у Києві зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", є загиблі та постраждалі. 

Бізнес, державні компанії, банки включилися  в допомогу "Охматдиту". 

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З 24 червня Японія послабила візові вимоги для громадян України. 

Економічна правда 

Японія Охматдит санкції
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