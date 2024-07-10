АРМА вперше закупило військові облігації на 31 мільйон доларів за заарештовану валюту

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вперше здійснило закупівлю Військових облігацій в іноземній валюті на суму 31 мільйон доларів.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що Кабмін своїм розпорядженням погодив АРМА купівлю військових облігацій на рекордну суму – майже 38 млн дол.

Було заплановано використати 31 млн дол та 6,5 млн євро арештованих коштів, які розміщуються на рахунках Агентства. Поточна операція на 31 млн є реалізацією доларової частини цього плану.

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Повідомляється, що ця операція є продовженням успішної практики ефективного управління арештованими коштами, зокрема, для підтримки оборони України. Така закупівля забезпечить українську армію найнеобхіднішим: зброєю, боєприпасами, технікою, продовольством та медикаментами.

У загальну суму закуплених облігацій входять, зокрема, арештовані кошти російських підсанкційних осіб та компаній. Йдеться про офшорні компанії повʼязані з Михайлом Фрідманом та Петром Авеном, букмекерську компанію "1xbet", а також 1 млн дол колишнього голови обласної військово-лікарської комісії.

"Ця закупівля – це наш черговий внесок у поразку Росії та зміцнення обороноздатності України. Це не лише зміцнює фінансову базу оборонного сектору, але й демонструє, як державні установи можуть ефективно діяти в умовах війни", – підкреслила Голова АРМА Олена Дума.

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Варто відзначити високу ефективність цієї закупівлі – середньозважена дохідність придбаних ОВДП у доларах складає 4,6%, що перевищує дохідність за валютними депозитами.

Повідомляється, що з початку 2024 року АРМА придбало військових облігацій на суму 1,7 млрд грн та 31 млн дол, що в сукупності становить майже 3 млрд у гривневому еквіваленті. Загальний обсяг ОВДП в портфелі АРМА досяг рекордної позначки у 5,5 млрд грн в еквіваленті.

Нагадаємо:

Працівники Південно-східного міжрегіонального теруправління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) прийняли в управління арештовані кошти на загальну суму понад 30 млн грн.

Кабінет міністрів погодив Агентству з розшуку та управління активами (АРМА) придбати військових облігацій на рекордну суму - майже 38 мільйонів доларів США.

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