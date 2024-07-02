АРМА обрало організатора продажу картин Медведчука: з молотка підуть не всі

АРМА обрало організатора продажу картин Віктора Медведчука, але з молотка підуть не всі витвори мистецтва, 112 з них визнано такими, що мають культурну та історичну цінність.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"Під час засідання Комісії з реалізації арештованих активів було обрано переможців по раніше оголошеним лотам, які надалі будуть реалізовані через систему Прозорро.Продажі. Серед лотів - понад сотня картин та ікон, що належали державному зраднику Віктору Медведчуку", - йдеться у повідомленні.

Так, за результатами конкурсу, право на реалізацію активів отримало ПП "Тендер онлайн", яке продаватиме:

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Колекції картин та ікон у кількості 136 одиниць творів;

Котунів залізорудних, розміщених у 77 вагонах;

Котунів залізорудних, вагою 2 462 тони.

У випадку відмови переможця реалізовувати актив, цим займеться ТОВ "Аукціоніст", яке посіло друге місце.

Крім цього, за ініціативи АРМА, після звернення Агентства до Мінкульту, експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин. З них 112 картин визнано такими, що мають культурну та історичну цінність.

Нагадаємо:

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112 картин з 285 полотен, які належали Віктору Медведчуку, мають історичну та культурну цінність, решта не має такої цінності і буде продана.

У квітні АРМА запропонувало Мінкульту залучити фахівців до проведення експертизи картин Медведчука.

Національне агентство з розшуку та менеджменті активів (АРМА) готувало до реалізації 264 картини, що належали Віктору Медведчуку.

Економічна правда.