$38 мільйонів: АРМА вперше купує військові облігації за арештовану валюту

Кабінет міністрів погодив Агентству з розшуку та управління активами (АРМА) придбати військових облігацій на рекордну суму - майже 38 мільйонів доларів США.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Вона зауважила, що йдеться про 31 мільйон доларів США та 6,5 мільйонів євро арештованих коштів, які розміщуються на рахунках АРМА.

"В подальшому, дохід від військових облігацій, а це майже 4% річних від суми закуплених облігацій, буде скеровано до державного бюджету України. Ця сума може сягати 1,6 мільйонам доларів, що еквівалентно майже 64 мільйонам гривень", - розповіла Олена Дума

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Нагадаємо:

14 травня президент України підписав Закон, який розширив повноваження АРМА щодо придбання військових облігацій за рахунок арештованих коштів в іноземній валюті.

Економічна правда

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