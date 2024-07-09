Справа про підробки висновків медкомісії: АРМА отримало арештовані 30 мільйонів  

Працівники Південно-східного міжрегіонального теруправління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) прийняли в управління арештовані кошти на загальну суму понад 30 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Сталося це за рішенням районного суду м. Запоріжжя

У повідомленні також йдеться, що агентство з розшуку та менеджменту активів вже здійснює заходи щодо зарахування отриманих коштів на свій депозитний рахунок.

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Активи були арештовані та визнані речовими доказами у межах досудового розслідування у справі щодо підробки висновків Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) при встановленні груп інвалідності.

Йдеться про:

2,6 млн грн;

690 тис. доларів США;

9,5 тис. євро.

Надалі АРМА планує використати ці кошти для закупівлі Військових облігацій.

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів погодив Агентству з розшуку та управління активами (АРМА) придбати військових облігацій на рекордну суму - майже 38 мільйонів доларів США.

Економічна правда