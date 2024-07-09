Справа про підробки висновків медкомісії: АРМА отримало арештовані 30 мільйонів
Працівники Південно-східного міжрегіонального теруправління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) прийняли в управління арештовані кошти на загальну суму понад 30 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Сталося це за рішенням районного суду м. Запоріжжя
У повідомленні також йдеться, що агентство з розшуку та менеджменту активів вже здійснює заходи щодо зарахування отриманих коштів на свій депозитний рахунок.
Активи були арештовані та визнані речовими доказами у межах досудового розслідування у справі щодо підробки висновків Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) при встановленні груп інвалідності.
Йдеться про:
- 2,6 млн грн;
- 690 тис. доларів США;
- 9,5 тис. євро.
Надалі АРМА планує використати ці кошти для закупівлі Військових облігацій.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів погодив Агентству з розшуку та управління активами (АРМА) придбати військових облігацій на рекордну суму - майже 38 мільйонів доларів США.
Економічна правда