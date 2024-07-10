ТЦК за шість місяців 2024 року виписали більше штрафів, ніж за весь минулий рік

За половину 2024 року стягнули більше штрафів, порівняно з 2023 роком, коли стягнули 10 337 штрафів за порушення правил військового обліку.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот..

З початку 2024 року територіальні центри комплектування та соціальної підтримки передали для примусового стягнення 11 798 штрафів за порушення правил військового обліку.

Повідомляється, що це більше, аніж за весь минулий рік, коли було стягнуто 10 337 подібних штрафів.

Реклама:

В повідомленні йдеться, що на цей час третина цих штрафів уже закрита – 4236 стягнень. Разом з тим 7562 штрафів усе ще стягується з боржників.

Йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише про ті, що було передано на примусове стягнення до виконавчої служби. Відповідно, порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників.

Нагадаємо:

Реклама:

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала парламент і уряд терміново вирішити 5 ключових проблем з бронюванням: зокрема, просить продовжити на три місяці термін оновлення даних та якнайшвидше запустити еБронювання.

Понад 100 працівників ДП "Ліси України" щодня отримують повістки. Це у 10 разів більше, ніж торік.

В Україні стало можливим оформити військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАП всього за 15 хвилин.