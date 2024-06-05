"Укренерго" застосовує аварійні відключення у 12 областях

Через перевищення лімітів споживання із 20:40 5 червня "Укренерго" змушене застосувати аварійні відключення у Харківській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Львівській, Одеській, Запорізькій і Кіровоградській областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

"Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання", - заявили в компанії.

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Нагадаємо:

Через російські обстріли генерації України, до зими мешканці країни, ймовірно, проводитимуть більшу частину дня без світла.

У четвер, 6 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

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Економічна правда