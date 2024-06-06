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У "Київпастрансі" дефіцит кадрів наближається до 30%

Четвер, 6 червня 2024, 12:47 - Артур Крижний
 
Київпастранс

У КП "Київпастранс" відсоток нестачі кадрів сягає 27%, виник гострий дефіцит окремих професій.

Про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу".

"У комунальному підприємстві "Київпастранс" відсоток нестачі кадрів сягає 27%. Наразі виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій, зокрема потребуються слюсарі з ремонту рухомого складу та з ремонту колісних транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрема потреба є у водіях автотранспортних засобів категорії "Д" та "ДЕ" (перевезення пасажирів громадського транспорту).

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Нині в підприємстві є понад 1500 вакансій за різними напрямками.

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Нагадаємо:

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За даними проведеного Мінекономіки опитування роботодавців стосовно ринку праці в Україні, саме мобілізація та міграційні процеси, на думку респондентів, є основними каталізаторами браку робочої сили.

КП "Київський метрополітен" через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією, змушене збільшувати інтервали між поїздами в пікові години.

Укрзалізниця просить уряд дозволити бронювати всіх критичних для перевізного процесу працівників, адже за цими посадами вже є дефіцит. Водночас в УЗ уточнили, що про зміну правил не йдеться — компанія просить уряд застосувати ті самі правила, як і для інших критично важливих підприємств, на кшталт енергетичних.

Економічна правда.

робота Київпастранс ринок праці
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