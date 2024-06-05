"Укргідроенерго" розробило проєкт тимчасового гідровузла на місці Каховської ГЕС

"Укргідроенерго" виконало проєктування споруд у складі підготовчих заходів з відбудови Каховського гідровузла та проєктування підпірної споруди у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС.

Про це в ефірі телемарафону заявив генеральний директор компанії Ігор Сирота.

За його словами, щойно буде деокупована територія Херсонщини, компанія готова розпочати роботи з будівництва.

"Разом з Каховським водосховищем Україна втратила 35% запасів питної води. Відновлення Каховського гідровузла необхідне, передусім, для забезпечення Півдня України питною водою, відновлення судноплавства, зрошення сільгоспугідь, охолодження реакторів ЗАЕС і лише потім - для виробництва електроенергії", - додав Сирота.

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Він зазначив, що втрата Каховської ГЕС - це втрата 1,5 млрд кВт-год електроенергії на рік.

Сирота також заявив, що у зв’язку з неналежною реакцією світової спільноти щодо теракту на Каховській ГЕС, російська агресія розповсюджується на інші об’єкти гідроенергетики. Загалом по ГЕС і ГАЕС було завдано понад 118 ракетних ударів.

"ДніпроГЕС виведено з експлуатації, але ворог продовжує бити по греблі та гідроспорудах. Ситуація може обернутися черговою екологічною катастрофою", - додав він.

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Нагадуємо:

У лютому повідомлялось, що магістральний водогін на Дніпропетровщині, який має забезпечити водопостачання для міст, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС, вже на фінальній стадії готовності.

Фактично одразу після підриву росіянами Каховської ГЕС розпочались підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів.

Магістральні водогони для областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, коштуватимуть не менше 13,5 мільярда гривень.

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Економічна правда