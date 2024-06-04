Попри війну бюджети більшості місцевих громад зберегли фінансову стійкість – дослідження

Понад 70% (1009) територіальних громад, не зважаючи на велику війну, знаходяться в діапазоні високого, оптимального, задовільного рівнів фінансової спроможності за підсумками 2023 року.

Про це повідомляє портал "Децентралізація".

Згідно з дослідженням, у 2023 році 495 (34,4%) громад потрапили до високого рівня спроможності, 314 (21,8%) громад – до оптимального, 200 (13,9%) громад – до задовільного рівня. При цьому 182 територіальні громади мають критичний рівень спроможності, 247 – низький. Тобто, 429 громад (29,8%) належать до найнижчих категорій спроможності, в той час, як 1009 (70,2%) до високих.

В повідомленні йдеться, що в цілому, місцеві бюджети адаптувалися до умов воєнного стану і виконують завдання бюджетної політики, а також забезпечують фінансування видатків, пов’язаних з підтримкою Сил оборони, заходів з територіальної оборони, підтримки ВПО та ліквідацією наслідків збройної агресії РФ.

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Автори звертають увагу на географію та інтенсивність ведення бойових дій, суттєве збільшення громад з критичним рівнем зафіксовано в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Херсонській областях. У розрізі територіальних громад 424 (29,5%) підвищили свої рейтингові позиції, відносно 2021 року, водночас 327 (22,7%) знизили.

У висновку зазначається, що у порівнянні з 2021 роком, кількість територіальних громад з позитивним рівнем спроможності майже не змінилася (1034 – у 2021 році, 1009 – у 2023 році), а кількість громад із високим та критичним рівнями спроможності збільшилася на 59 та 49 відповідно. Водночас зменшилася кількість громад з оптимальним (на 21), задовільним (на 63) та низьким (на 24) рівнями спроможності.

Оцінювання фінансової спроможності територіальних громад проведено за результатами 2023 року у розрізі 11 показників, розрахованих на підставі даних про чисельність населення та показників виконання бюджету відповідної громади.

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