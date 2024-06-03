Новини 3 червня: "Гулівер" передали в управління АРМА, поляки поновлять блокаду на одному з КПП

Про "Гулівер". Шевченківський райсуд Києва 3 червня передав майно київського "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про блокаду кордону. У вівторок, 4 червня, до другої половини четверга, 6 червня, польські фермери планують блокаду руху вантажівок в пункті пропуску "Рава-Руська".

Про відключення світла. У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж всієї доби. Його обсяг буде вищим, ніж у понеділок.

Про мобілізацію. Оборонні підприємства, що визнані критично важливими для економіки України та законно можуть бронювати до 100% працівників, закликають владу не мобілізувати офіційно працевлаштованих працівників під час звірки даних у ТЦК та СП.

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Про наслідки ударів по енергооб'єктах. З урахуванням ракетних атак, які сталися дві ночі тому, Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації.

Ексклюзив ЕП

Пенсіонерів може побільшати на мільйон. Конституційний суд розглядає законність реформи 2017 року

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Проведену сім років тому Володимиром Гройсманом пенсійну реформу можуть визнати неконституційною. Наслідком цього в умовах війни стане розбалансування всієї пенсійної системи.