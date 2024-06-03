Новини 3 червня: "Гулівер" передали в управління АРМА, поляки поновлять блокаду на одному з КПП
Про "Гулівер". Шевченківський райсуд Києва 3 червня передав майно київського "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Про блокаду кордону. У вівторок, 4 червня, до другої половини четверга, 6 червня, польські фермери планують блокаду руху вантажівок в пункті пропуску "Рава-Руська".
Про відключення світла. У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж всієї доби. Його обсяг буде вищим, ніж у понеділок.
Про мобілізацію. Оборонні підприємства, що визнані критично важливими для економіки України та законно можуть бронювати до 100% працівників, закликають владу не мобілізувати офіційно працевлаштованих працівників під час звірки даних у ТЦК та СП.
Про наслідки ударів по енергооб'єктах. З урахуванням ракетних атак, які сталися дві ночі тому, Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації.
Ексклюзив ЕП
Пенсіонерів може побільшати на мільйон. Конституційний суд розглядає законність реформи 2017 року
Проведену сім років тому Володимиром Гройсманом пенсійну реформу можуть визнати неконституційною. Наслідком цього в умовах війни стане розбалансування всієї пенсійної системи.