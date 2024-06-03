У вівторок світло знову можуть вимикати всю добу по всій країні

У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж всієї доби. Його обсяг буде вищим, ніж у понеділок.

Про це повідомляє "Укренерго".

Причина - зростання споживання через спеку та зниження обсягів імпорту.

Підкреслюється, що ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

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При перевищенні лімітів обленерго будуть застосовувати для промислових і побутових споживачів графіки погодинних відключень.

Нагадаємо:

Цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби, заявили в "Укренерго".

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Економічна правда