Всі розділи
Укр / Рус

Через негоду в Україні знеструмлені понад 55 тисяч споживачів

Понеділок, 3 червня 2024, 12:51 - Артур Крижний
 
Getty Images

В Україні станом на понеділок, 3 червня, через негоду знеструмлено 312 населених пунктів, загалом – понад 55 тисяч абонентів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Через негоду знеструмлено 312 населених пунктів, загалом – понад 55 тисяч абонентів. Найбільше знеструмлених населених пунктів у Сумській області – 173 та Київській – 53", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Аварійні відключення по всій Україні: чому вимикають світло та як допомогти енергосистемі?

Реклама:

Нагадаємо:

З урахуванням ракетних атак, які сталися дві ночі тому, Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації.

В Україні можуть збільшуватися періоди відключень електроенергії. 

Реклама:

Економічна правда.

енергетика електроенергія Міненергетики Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації - посол ЄС 3 червня 2024, 12:26
В "Укренерго" пояснили, чому цього тижня буде багато відключень 3 червня 2024, 09:22
Екстрені відключення світла скасовані по всій території України 2 червня 2024, 11:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті