Через негоду в Україні знеструмлені понад 55 тисяч споживачів
Понеділок, 3 червня 2024, 12:51 -
В Україні станом на понеділок, 3 червня, через негоду знеструмлено 312 населених пунктів, загалом – понад 55 тисяч абонентів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Через негоду знеструмлено 312 населених пунктів, загалом – понад 55 тисяч абонентів. Найбільше знеструмлених населених пунктів у Сумській області – 173 та Київській – 53", - йдеться у повідомленні.
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З урахуванням ракетних атак, які сталися дві ночі тому, Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації.
В Україні можуть збільшуватися періоди відключень електроенергії.
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Економічна правда.
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