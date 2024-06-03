Періоди відключень можуть збільшуватися - Міненерго 

В Україні можуть збільшуватися періоди відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема, як повідомили у пресслужбі, у низці областей в неділю застосовані екстрені відключення.

"Після шести масованих атак на енергосистему є значна нестача потужності. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, тривають ремонти. Однак система є чутливою", - додали в Міненерго.

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Нагадаємо:

За повідомленням "Укренерго", у понеділок, 3 червня, відключення електроенергії можуть застосовувати з 00:00 до протягом усієї доби.

Економічна правда

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