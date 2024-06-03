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Періоди відключень можуть збільшуватися - Міненерго 

Понеділок, 3 червня 2024, 12:03 - Віктор Волокіта
 

В Україні можуть збільшуватися періоди відключень електроенергії. 

Про це повідомляє пресслужба Міненерго. 

Зокрема, як повідомили у пресслужбі, у низці областей в неділю застосовані екстрені відключення. 

"Після шести масованих атак на енергосистему є значна нестача потужності. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, тривають ремонти. Однак система є чутливою", - додали в Міненерго. 

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Нагадаємо:

За повідомленням "Укренерго", у  понеділок, 3 червня, відключення електроенергії можуть застосовувати з 00:00 до протягом усієї доби.

Економічна правда

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Міненерго електроенергія населення
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