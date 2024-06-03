AMD випускає нові ШІ-чипи, щоб кинути виклик Nvidia

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Компанія Advanced Micro Devices представила свої новітні процесори штучного інтелекту і детально розповіла про свій план розробки протягом наступних двох років, прагнучи кинути виклик лідеру галузі Nvidia.

Про це повідомляє агентство Reuters.

На технологічній виставці Computex в Тайбеї генеральний директор AMD Ліза Су представила процесор MI325X, який буде доступний у четвертому кварталі 2024 року.

Перегони за розробку генеративних програм штучного інтелекту призвела до стрімкого зростання попиту на передові чіпи, що використовуються в центрах обробки даних ШІ, здатних підтримувати ці складні програми.

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Компанія AMD змагається з Nvidia, яка наразі домінує на прибутковому ринку напівпровідників для ШІ і займає близько 80% його частки.

З минулого року Nvidia дала зрозуміти інвесторам, що планує скоротити цикл випуску своїх продуктів до одного року, і тепер AMD наслідує її приклад.

AMD також представила майбутню серію чіпів під назвою MI350, яка, як очікується, буде доступна в 2025 році і базуватиметься на новій архітектурі чіпів.

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У порівнянні з нині доступною серією AI-чіпів MI300, AMD заявила, що очікує, що MI350 буде працювати в 35 разів краще в інференції - процесі обчислення генеративних відповідей ШІ. Крім того, AMD представила серію MI400, яка з'явиться у 2026 році і буде заснована на архітектурі під назвою "Next".

Нагадаємо:

Nvidia може незабаром перевершити Apple та стати другою за вартістю компанією в світі: залежність практично всіх ШІ-програм, таких як ChatGPT від OpenAI, від чипів Nvidia, допомогла акціям компанії зрости в ціні за останній рік до 2,72 трлн доларів.

Через велику пропозицію Nvidia змушена продавати свій найсучасніший ШІ-чіп для китайського ринку за ціною нижче, ніж конкуруючий чіп від китайського технологічного гіганта Huawei.

Виробник ШІ-чипів Nvidia очікує, що виторг компанії у другому кварталі цього року складе близько 28 млрд дол, перевищивши прогноз аналітиків на рівні 26,8 млрд дол.

NVIDIA повідомила про високі фінансові результати, а акції компанії досягли $1000, зокрема завдяки чипам для штучного інтелекту. Тепер, щоб продовжити отримувати високі доходи, компанія планує випускати нові чипи для ШІ щороку.

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Економічна правда