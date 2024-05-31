"Вибухове зростання": Nvidia готується обігнати Apple і стати другою за вартістю компанією у світі

Nvidia може незабаром перевершити Apple та стати другою за вартістю компанією в світі: залежність практично всіх ШІ-програм, таких як ChatGPT від OpenAI, від чипів Nvidia, допомогла акціям компанії зрости в ціні за останній рік до 2,72 трлн доларів.

Про це пише Reuters.

На противагу цьому, Apple поступилася своїм місцем №1 Microsoft на початку цього року, оскільки колись стрімко зростаюча компанія бореться зі слабким попитом на свої iPhone та жорсткою конкуренцією в Китаї. Востаннє компанія оцінювалася в 2,93 трлн дол.

"Це, безумовно, примітно, оскільки Apple так довго домінувала, особливо на фронті зростання та інновацій. Однак останнім часом крива інновацій Apple, схоже, вирівнялася, що свідчить про повільніше зростання в майбутньому", - сказав менеджер клієнтського портфеля Zacks Investment Management Брайан Малберрі.

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"З іншого боку, Nvidia змогла зловити хвилю за хвилею зростання. Починаючи з ігрового попиту, потім криптовалюти, а тепер і штучного інтелекту, вони змогли ідеально поєднати інновації з попитом, а це дорівнює вибуховому зростанню", - додав він.

Напівпровідникова компанія має значну вагу в S&P 500 і Nasdaq, зігравши ключову роль у піднятті акцій США до рекордних максимумів.

Nvidia також стала найшвидшою компанією, яка зросла з 1 трлн до 2 трлн дол у 2024 році, обійшовши Amazon, материнську компанію Google - Alphabet, та Saudi Aramco.

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Nvidia також популярна на ринку деривативів. GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL.O) є найбільшим ETF на одну акцію.

Нагадаємо:

Через велику пропозицію Nvidia змушена продавати свій найсучасніший ШІ-чіп для китайського ринку за ціною нижче, ніж конкуруючий чіп від китайського технологічного гіганта Huawei.

Виробник ШІ-чипів Nvidia очікує, що виторг компанії у другому кварталі цього року складе близько 28 млрд дол, перевищивши прогноз аналітиків на рівні 26,8 млрд дол.

NVIDIA повідомила про високі фінансові результати, а акції компанії досягли $1000, зокрема завдяки чипам для штучного інтелекту. Тепер, щоб продовжити отримувати високі доходи, компанія планує випускати нові чипи для ШІ щороку.

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Економічна правда