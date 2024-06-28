Україна за І квартал імпортувала понад 118 тисяч легковиків: з яких країн завозили найбільше
За чотири місяці з початку року в Україну імпортували 118,1 тис легкових автомобілів (вживаних та нових). Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну завезли понад 23,6 тис авто.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
У лідерську трійку країн-експортерів також потрапили США та Китай.
Топ-10 країн постачальників легкових авто в Україну:
- Німеччина – 23 608 од.;
- США – 19 289 од.;
- Китай – 12 044 од.;
- Японія – 12 009 од.;
- Корея – 6 170 од.;
- Франція – 5 900 од.;
- Словаччина – 5 878 од.;
- Мексика – 5 240 од.;
- Велика Британія – 5 149 од.;
- Чехія – 5 071 од.
Такий топ-країн цілком закономірний, адже найбільшим автовиробником у світі є Китай, де за три місяці виготовили понад 6,6 млн од. автотранспорту. Друге місце посідає США, з результатом – 2,8 млн, а третє місце у Японії (1,9 млн од.).
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Нагадаємо:
За перший квартал 2024 року Україна витратила понад 2 мільярди доларів на імпорт автотранспорту.