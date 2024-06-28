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Україна за І квартал імпортувала понад 118 тисяч легковиків: з яких країн завозили найбільше 

П'ятниця, 28 червня 2024, 10:06 - Анастасія Дячкіна

За чотири місяці з початку року в Україну імпортували 118,1 тис легкових автомобілів (вживаних та нових). Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну завезли понад 23,6 тис авто.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром". 

У лідерську трійку країн-експортерів також потрапили США та Китай.

Топ-10 країн постачальників легкових авто в Україну:   

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  1. Німеччина – 23 608 од.;
  2. США – 19 289 од.;
  3. Китай – 12 044 од.;
  4. Японія – 12 009 од.;
  5. Корея –  6 170 од.;
  6. Франція – 5 900 од.;
  7. Словаччина – 5 878 од.;
  8. Мексика – 5 240 од.;
  9. Велика Британія – 5 149 од.;
  10. Чехія – 5 071 од.

Такий топ-країн цілком закономірний, адже найбільшим автовиробником у світі є Китай, де за три місяці виготовили понад 6,6 млн од. автотранспорту. Друге місце посідає США, з результатом – 2,8 млн, а третє місце у Японії (1,9 млн од.). 

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Нагадаємо: 

За перший квартал 2024 року Україна витратила понад 2 мільярди доларів на імпорт автотранспорту.

авто Укравтопром автомобільний ринок
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