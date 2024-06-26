Україна витратила понад 2 мільярди доларів на імпорт автотранспорту

З січня по квітень 2024 року в Україну було імпортовано 133 тисячі автотранспортних засобів (нових та вживаних) вартістю 2,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найбільша частка в цьому імпорті належить легковим автомобілям, яких біло ввезено 118100 од., на суму понад $1,5 млрд.

На другому місці вантажні авто – 15181 од. ($460,3 млн).

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Автотранспортних засобів спеціального призначення (автокрани, автобетономішалки, евакуатори і т.п.) ввезено 325 од. на $53 млн.

Імпорт автобусів, за той самий період, становив – 302 од. ($14,6 млн).

Нагадаємо:

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Кількість реєстрацій у зв'язку з вибракування авто зросла у 3,5 раза: з 1690 у січні до 5877 у травні.

У травні автопарк України поповнили 5,8 тис. авто з дизельними двигунами, що на 14% менше, ніж торік.

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3,8 тис. вживаних легковиків із США. У порівнянні з травнем 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився майже у два з половиною рази.

Економічна правда.