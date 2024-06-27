Частині території України не вимикатимуть світло - "Укренерго"

Частині прифронтової території України не вимикатимуть світло через важку гуманітарну ситуацію і загрозу життю.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю hromadske.

За його словами, зараз Кабмін працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій.

"Планується, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть", - заявив Кудрицький.

Реклама:

Читайте також: Як пережити зиму з відключеннями електроенергії. Інтерв'ю з енергоекспертом

Гігават Зеленського. Чи реальні плани будівництва маневрової генерації до зими

Нагадаємо:

Реклама:

Україна не експортує електроенергію до ЄС, але забезпечує транзитні перетоки з одних європейських держав до інших.

Зарплати членів правління "Укренерго" становлять близько 250–300 тисяч гривень на місяць, голови правління - Володимира Кудрицького - приблизно 420 тисяч.

Зима для енергосистеми України буде непростою й енергетики розглядають кілька сценаріїв її проходження.

Економічна правда.