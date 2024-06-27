Частині території України не вимикатимуть світло - "Укренерго"
Частині прифронтової території України не вимикатимуть світло через важку гуманітарну ситуацію і загрозу життю.
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю hromadske.
За його словами, зараз Кабмін працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій.
"Планується, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть", - заявив Кудрицький.
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Нагадаємо:
Україна не експортує електроенергію до ЄС, але забезпечує транзитні перетоки з одних європейських держав до інших.
Зарплати членів правління "Укренерго" становлять близько 250–300 тисяч гривень на місяць, голови правління - Володимира Кудрицького - приблизно 420 тисяч.
Зима для енергосистеми України буде непростою й енергетики розглядають кілька сценаріїв її проходження.
Економічна правда.