"Європа нічого не отримує": енергетики відповіли конспірологам експорту електроенергії

Україна не експортує електроенергію до ЄС, але забезпечує транзитні перетоки з одних європейських держав до інших.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю hromadske.

"Я з великим подивом читаю дописи в соцмережах, в яких показують фізичні перетоки електроенергії з України, відображені на сайті ENTSO-E, і стверджують, що нібито це експорт. Насправді це транзитні фізичні перетоки", - заявив він.

Він пояснив, що Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв’язки у своїй енергосистемі.

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"Деякі люди бачать, умовно, 100 МВт на кордоні між Україною та Угорщиною — і помилково чи свідомо пишуть: "Значить, Україна експортує. Нас дурять. Нам вимикають світло, а самі продають електроенергію за кордон". Це не так", - зазначив Кудрицький

При такому транзиті України просто передає "чужу" електроенергію через свою територію і не використовує власні ресурси.

Кудрицький пояснив, що щоб переконатися, що експорт нульовий, можна подивитися спеціальну вкладку Scheduled Commercial Exchanges на сайті ENTSO-E, де відображаються торгові операції.

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"Там видно, що з України до Європи нічого не надходить, а натомість Європа експортує електроенергію до України. Завдяки цьому імпорту ми можемо підтримувати більш-менш стабільну ситуацію з відключеннями", - зазначив очільник енергокомпанії.

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Гігават Зеленського. Чи реальні плани будівництва маневрової генерації до зими

Нагадаємо:

Зарплати членів правління "Укренерго" становлять близько 250–300 тисяч гривень на місяць, голови правління - Володимира Кудрицького - приблизно 420 тисяч.

Зима для енергосистеми України буде непростою й енергетики розглядають кілька сценаріїв її проходження.

Економічна правда.