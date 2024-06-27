У Міненерго розповіли про наслідки нічної атаки на енергосистему України
Нічна масована ворожа атака не призвела до пошкоджень енергетичних об’єктів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Водночас через бойові дії, що велися протягом доби, є нові знеструмлення у прифронтових регіонах: Харківській, Донецькій та Херсонській областях.
На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу території однієї з шахт загорілися споруди. У цей момент шахтарів під землею не було, три працівники охорони промислового майданчика перебували у сховищі.
Також у Донецькій області під час бойових дій вимикалась повітряна лінія оператора системи розподілу. Це призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті.
Нагадаємо:
У четвер 27 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00, з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень світла буде більшим.
Нестача ракет ППО унеможливлює прикриття об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує.
Економічна правда.