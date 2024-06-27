ДТЕК: В Україні не вистачає ППО щоб прикрити відремонтовані енергооб’єкти

Нестача ракет ППО унеможливлює прикриття об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує.

Джерело: виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв'ю Kyiv Post, Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За словами Сухарука, повсюдна нестача в Україні критично важливих ракет протиповітряної оборони перешкоджає здатності захистити свою критично важливу інфраструктуру від російських ударів.

На кожну ракету-перехоплювач, яку Україна має для захисту від російських ударів по енергосистемі, Росія має від п'яти до шести ракет для запуску по Україні.

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Сахарук зазначив, що якщо Росія запустить 10 ракет по будь-якій цілі в Україні, українським силам потрібно буде відповісти щонайменше 12 ракетами ППО, щоб адекватно захиститися від атаки.

Він також підкреслив, що різка різниця між необхідним і фактичним співвідношенням українських засобів протиповітряної оборони та атакуючих російських ракет означає, що нестача ракет-перехоплювачів унеможливлює прикриття об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує.

ISW зазначив, що російська кампанія повітряних ударів по українській енергосистемі вже наклала серйозні обмеження на потужності з виробництва електроенергії в Україні, а російські війська змогли використати дефіцит протиповітряної оборони, спричинений нестачею систем ППО, наданих Заходом, для максимального пошкодження енергетичних потужностей України протягом 2024 року.

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Українська правда.