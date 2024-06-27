Всі розділи
Укр / Рус

Обмеження світла ввечері четверга будуть більшими: енергетики назвали години

Четвер, 27 червня 2024, 10:04 - Артур Крижний

У четвер 27 червня з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень світла буде більшим.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Водночас в енергокомпанії нагадали, що в енергосистемі зберігається складна ситуація і графіки обмеження споживання діють протягом всієї доби.

Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

Реклама:

Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі.

Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

Нагадаємо:

Реклама:

У четвер 27 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

Нестача ракет ППО унеможливлює прикриття об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує. 

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
Реклама:
Матеріали за темою
У Міненерго розповіли про наслідки нічної атаки на енергосистему України 27 червня 2024, 10:37
ДТЕК: В Україні не вистачає ППО щоб прикрити відремонтовані енергооб’єкти 27 червня 2024, 09:00
Міненерго про 1 ГВт Зеленського: декілька десятків МВт на сьогодні вже є 26 червня 2024, 20:00
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті