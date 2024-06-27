Обмеження світла ввечері четверга будуть більшими: енергетики назвали години
У четвер 27 червня з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень світла буде більшим.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Водночас в енергокомпанії нагадали, що в енергосистемі зберігається складна ситуація і графіки обмеження споживання діють протягом всієї доби.
Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.
Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі.
Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.
Нагадаємо:
У четвер 27 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.
Нестача ракет ППО унеможливлює прикриття об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує.
Економічна правда.