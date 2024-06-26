Японська валюта впала до найнижчого рівня за майже 40 років

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Єна впала до найнижчого рівня з 1986 року щодо долара, зберігаючи пильність валютних ринків щодо будь-яких ознак втручання з боку японської влади, щоб підвищити курс валюти.

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні, 26 червня, американський долар торгувався на рівні 160,39 єн. Такий курс востаннє було зафіксовано в грудні 1986 року, оскільки розрив у відсоткових ставках між двома країнами продовжував тиснути на японську валюту.

Аналітики кажуть, що трейдери випробовують рішучість Міністерства фінансів і центрального банку Японії, які витратили 62 мільярди доларів наприкінці квітня і на початку травня, щоб підтримати валюту після падіння.

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Зазначається, що тут грають значну роль так звані стратегії керрі-трейду, коли інвестори позичають у низькодохідних валютах, щоб інвестувати у високоприбуткові.

Попри те, що цього року Японія підвищила процентні ставки від нуля до 0,1%, ставки в США тримаються на рівні від 5,25% до 5,5%. Це означає, що інвестори стікаються до вищої прибутковості доларових активів, підвищуючи курс валюти до єни.

Існує ймовірність подальшого підвищення ставок від Банку Японії наприкінці липня, що може допомогти підтримати курс єни до далара.

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Але будь-яке тривале її зростання, ймовірно, вимагатиме зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США.

Нагадаємо:

За останнє десятиліття витрати іноземних відвідувачів Японії зросли в п’ять разів і стали другою за величиною категорією експорту Японії, обігнавши електроніку та сталь.

З 24 червня Японія послаблює візові вимоги для громадян України.

Міністерство економіки разом з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) оголосили про старт грантового проєкту на 188 млн дол з трансферу японських технологій в Україну, який фінансується Японією.