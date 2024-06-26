У Держенергонагляді розповіли, за яких умов Україна пройде зиму з мінімальними відключеннями

Наразі в Україні не варто орієнтуватися на сьогоднішню ситуацію в енергосистемі, оскільки у цілодобовому режимі здійснюються аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах.

Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі "Суспільного".

Він також зауважив, що наразі рано робити прогнози на зиму.

"Усе залежатиме від того, скільки генерації вдасться відремонтувати до початку зими. І, що надважливо, наскільки зможемо захистити об’єкти критичної інфраструктури системами протиповітряної оборони", – зазначив він.

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За його словами, якщо вдасться реалізувати все заплановане, а також посилити захист ППО, Україна пройде зиму з мінімально можливими відключеннями.

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Нагадаємо:

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Якби України вдалося повернути ЗАЕС до енергосистеми, то обмеження практично не знадобилися, але без станції дві зими в українців гарантовано діятимуть графіки світла.

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.

До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт. Такі темпи створення нових генеруючих потужностей можна назвати "стаханівськими".

Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

Економічна правда