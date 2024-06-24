Boeing має понести кримінальну відповідальність – американські прокурори

Getty images

Міністерство юстиції США заявило, що авіабудівник порушив угоду, пов'язану з двома смертельними авіакатастрофами літака моделі 737 Max

Про це повідомляє The Guardian

Повідомляється, що компанія Boeing зіткнулася з потенційною перспективою кримінального переслідування.

Керівництво Мін'юсту має час до 7 липня, щоб вирішити, чи має намір воно висувати кримінальні звинувачення проти Boeing.

Реклама:

В повідомленні зазначають, що прокурори, які ведуть цю справу, порекомендували висунути кримінальні звинувачення.

Мін’юст заявив, що компанія Boeing порушила умови угоди 2021 року, згідно з якою компанія погодилася виплатити 2,5 мільярда доларів у вигляді штрафів і компенсації клієнтам авіакомпаній і сім’ям тих, хто загинув у двох смертельних катастрофах.

Boeing не спромігся забезпечити виконання програми відповідності та етики для запобігання порушень законів США про шахрайство.

Реклама:

Нові кримінальні звинувачення будуть останньою серією звинувачень у двох аваріях.

Загалом 346 пасажирів загинули внаслідок катастроф Boeing 737 Max рейсів індонезійських Lion Air та Ethiopian Airlines наприкінці 2018 та на початку 2019 року.

Аварії були спричинені новою конструкцією, яка без відома пілотів опустила ніс літаків, щоб компенсувати зсув більших двигунів вперед.

Читайте також: "Репутаційне мінне поле": чим аварія на борту Alaska Airlines загрожує Boeing

Нагадаємо:

Керівникам компанії Boeing навряд чи будуть пред'явлені кримінальні звинувачення у зв'язку зі смертельними авіакатастрофами у 2018 і 2019 роках, в яких загинули 346 осіб, оскільки термін давності, швидше за все, минув.

У травні Мін'юст США заявив, що компанія Boeing порушила свої зобов'язання за угодою 2021 року, яка захищала авіабудівника від кримінального переслідування за смертельні катастрофи 737 MAX в 2018 і 2019 роках, в яких загинули 346 осіб.

Авіаконцерн Boeing повідомив про перше квартальне падіння доходів за останні сім кварталів. Проте авіабудівник перевершив очікування Уолл-стріт, які були знижені після аварії у січні, яка змусила його сповільнити виробництво своїх найбільш продаваних літаків.