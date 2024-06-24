Україна наступного тижня отримає 1,4 мільярдів євро від доходів з росактивів

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Сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС приймуть рішення щодо надання прибутків від заморожених російських активів для підтримки України.

Про це повідомляє Укрінформ.

Міністри закордонних справ країн ЄС мають прийняти остаточне рішення щодо використання прибутків від заморожених російських активів для військової підтримки України.

Повідомляється, що сьогодні також буде розглянуте питання щодо уникнення блокування такого рішення з боку однієї з країн-членів ЄС.

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"Ми все ще маємо шість правових рішень, які не можуть бути імплементовані, тому що одна з країн-членів відмовляється від них. Ми маємо уникнути такої ситуації навколо надходжень від російських активів", – заявив високий представник ЄС, Жозеп Боррель.

В повідомленні зазначають, що перший транш цих грошей сумою 1,4 млрд євро, за які буде закуплено зброю для України, надійде вже наступного тижня, а другий буде здійснений дещо пізніше.

Оновлено: У початковій версії новини йшлося, що наступного тижня Україна отримає 2,5 млрд євро з доходів від заморожених активів Росії. Виправлено заголовок та останній абзац новини у зв'язку з уточненням цитати глави дипломатії ЄС, яку надала зовнішньополітична служба Євросоюзу. Реклама:

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Нагадаємо:

Країни "Групи семи" створять фонд для підтримки України, використовуючи доходи від заморожених російських активів.

Президент Естонії Алар Каріс проголосив ухвалений парламентом у середині травня закон, який дає змогу використовувати заморожені в межах санкцій російські активи для компенсації Україні шкоди, завданої війною.