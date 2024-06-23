Китай і ЄС почнуть перемовини щодо нових мит на електромобілі

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Китай і Європейський Союз домовилися про початок переговорів про заплановане введення нових мит на електромобілі китайського виробництва, що імпортуються на європейський ринок.

Про це заявили чиновники ЄС та Китаю, передає Reuters.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс поінформував його про те, що відбудуться конкретні переговори з Китаєм щодо тарифів.

Це відбулось після того, як Міністерство торгівлі Китаю заявило, що його глава Ван Вентао і Домбровскіс домовилися про початок консультацій з приводу антисубсидійного розслідування ЄС щодо китайських електромобілів.

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Хабек заявив, що є час для діалогу між ЄС і Китаєм щодо тарифних питань до того, як мита почнуть діяти у листопаді. Він також зазначив, що вірить у відкриті ринки, але вони вимагають рівних правил гри.

Окрім цього, міністр економіки Німеччини наголосив, що ще одним фактором погіршення економічних відносин країн є обхід Китаєм санкцій ЄС проти Росії.

"Обхід санкцій, накладених на Росію, є неприйнятним, вироблені в Європі, не повинні потрапляти на поле бою через інші країни", - зазначив міністр.

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Нагадаємо:

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що запропоновані Європейським Союзом тарифи на китайські електромобілі не є "покаранням".

Економічна правда