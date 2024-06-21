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Прямі іноземні інвестиції в Китай падають 12 місяців поспіль

П'ятниця, 21 червня 2024, 18:13 - Економічна правда

Показник прямих іноземних інвестицій у Китаї знижується 12-й місяць поспіль і у травні становив 56,8 мільярда доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Падіння виявилось гіршим, ніж 27,9% у квітні, і продовжило серію зменшення, що почалася в червні 2023 року.

За перші п'ять місяців 2024 року вхідні прямі іноземні інвестиції в Китай впали на 28,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 56,8 мільярда доларів. 

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Міністерство торгівлі заявило, що прямі іноземні інвестиції впали в січні-травні переважно через високу базу порівняння. 

Також влада активізувала зусилля із залучення іноземних інвестицій з початку 2024 року.

Керівництво Китаю прагне підвищити довіру іноземних інвесторів до країни після історичного спаду закордонних потоків на тлі занепокоєння щодо погіршення перспектив зростання.

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Нагадаємо:

Експорт найбільшої економіки ЄС, Німеччини до Китаю в травні впав на 14 % до 7,5 млрд євро порівняно з роком раніше.

Китайські автовиробники закликали уряд відповісти на рішення ЄС обмежити експорт китайських електромобілів шляхом підвищення тарифів на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном.

Уряд прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо готує потенційні нові тарифи на електромобілі китайського виробництва, щоб узгодити дії Канади з діями США та Європейського Союзу.

Китай інвестиції фінанси криза
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