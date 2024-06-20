Фонд держмайна виставив на продаж готель "Козацький" у центрі Києва за 155 мільйонів

фото: фдму

Фонд держмайна (ФДМУ) визначив стартову ціну приватизації готелю "Козацький" на Майдані Незалежності у Києві у 155,48 млн грн. Акціон запланований на 18 липня.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"Козацький" - це 3-х зірковий готель, розташований на Майдані Незалежності в самому серці столиці. Має 8-м поверхів, 126 діючих номерів, ресторан, кав'ярню, парковку, 5 залів для проведення конференцій та банкетів", - зазначив Коваль.

За його словами, онлайн-торги пройдуть у системі "Прозорро.Продажі".

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Нагадаємо:

У лютому повідомлялось, що Кабмін забрав у Міністерства оборони і передав в управлінння Фонду держмайна для приватизації тризірковий готель "Козацький", який знаходиться в центрі Києва на Майдані Незалежності.

У 2021 році готель отримав менше 1 млн грн чистого прибутку, а у 2022 році отримав понад 8 млн грн збитку.

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Повідомлялось, що Фонд державного майна планує виставити на приватизацію готель "Україна" у Києві.

Фонд державного майна оцінив готель "Україна", який планують виставити на приватизацію", у 1,039 мільярда гривень.