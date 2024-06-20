Компанії, що випускають криптовалюти, увійшли до топ-20 власників держборгу США

Емітенти стейблкоінів (стабільних криптовалют) - Tether (USDT) та Circle (USDC) - володіють казначейськими облігаціями США на суму близько 120 мільярдів доларів, що більше за Німеччину та Південну Корею.

Про це повідомляє CoinDesk.

"Згідно з даними, які відстежує Tagus Capital, емітенти зараз сукупно володіють понад 120 мільярдами доларів у казначейських облігаціях США. Це робить їх 18-ми найбільшими утримувачами боргу США у світі, випереджаючи такі великі країни з позитивним сальдо поточного рахунку, як Німеччина та Південна Корея", - йдеться у повідомленні.

Tether Ltd, емітент USDT, провідної прив'язаної до долара криптовалюти у світі за ринковою вартістю, володіє казначейськими облігаціями на суму близько 91 мільярда доларів, а Circle, емітент USDC, володіє короткостроковими борговими зобов'язаннями США на суму 29 мільярдів доларів, згідно з даними Tagus Capital.

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Економічна правда.