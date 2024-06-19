"Укргідроенерго" хоче відновити 1 ГВт генерації до зими, ще 2,5 - у планах будівництва

"Укргідроенерго" у короткостроковій перспективі планує відновити 1 ГВт генерації, ще 2,5 ГВт - у довгострокових планах будівництва.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що близько 45% потужностей компанії було знищено російськими військами. Загалом з початку повномасштабного вторгнення по станціях "Укргідроенерго" завдано 118 ракетних ударів.

"Наразі у короткострокових планах компанії – інтенсивне відновлення 1000 МВт потужностей для нормального проходження осінньо-зимового періоду. У довгострокових планах – будівництво 2500 МВт нових потужностей (добудова Дністровської ГАЕС та будівництво Канівської ГАЕС). Окрім того, ключовим проєктом є відбудова Каховської ГЕС", - йдеться у повідомленні.

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Водночас компанія активізує співпрацю з міжнародними партнерами задля якнайшвидшого відновлення енергетичної інфраструктури. "Укргідроенерго" також накопичує водні ресурси для того, щоб у важкі для енергосистеми місяці допомогти їй.

Нагадаємо:

За розрахунками "Укргідроенерго" відновити Каховську ГЕС можна буде за 6-7 років після деокупації регіону. Раніше повідомлялося про термін щонайменше 5 років.

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"Укргідроенерго" замовило облаштування протидронового захисту та відновлення об’єктів різних ГЕС на загальну суму 10,39 млрд грн

Унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС довкіллю було завдано шкоди, за попередніми розрахунками, на 78 млрд грн.

"Укргідроенерго" розпочало процедуру інвестиційного арбітражу з Росією для відшкодування збитків, завданих знищенням Каховської гідроелектростанції.

Економічна правда.