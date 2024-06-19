Onur без конкурентів виграв тендер на протиаварійні роботи на мосту Метро в Києві

Big Kyiv

Турецька компанія Onur стала єдиним учасником тендеру на протиаварійний ремонт мосту Метро в Києві.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Компанія запропонувала виконати роботи за 1,995 млрд грн за очікуваної вартості 2,010 млрд грн. Її заявка перебуває на розгляді.

Договір на реставрацію аварійного мосту Метро збираються укласти на строк до 31 грудня 2026 року.

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Нагадаємо:

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на реставрацію мосту Метро. Очікувана вартість замовлення – 2 009 825 454 гривень.

Група компаній "Автострада" стала єдиним учасником тендеру на розбудову Сирецько-Печерської лінії метрополітену Києва від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар.

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КП "Київський метрополітен" оголошує тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар. Очікувана вартість закупівлі становить майже 14 млрд грн.

У чоловіка сестри нардепа Миколи Тищенка Германа Блінова проходили обшуки в рамках кримінальної справи навколо виведення бюджетних коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар.

Економічна правда