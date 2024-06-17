Новини 17 червня: добові графіки відключень, МАГАТЕ підтримувало Іран у ядерних дослідженнях

Про графіки. Через важку ситуацію в енергосистемі, у вівторок, 18 червня, графіки відключень діятимуть протягом усієї доби.

Про бронювання. Щоб створити умови безпечного збору урожаю, працівників аграрного сектору бронюватимуть від мобілізації.

Про МАГАТЕ. Міжнародне агентство з атомної енергії упродовж років підтримувало дослідників у сфері ядерної енергетики з Ірану та відправляло їх на навчання до Росії.

Про конструктора БПЛА. Родина генерального конструктора російського Дослідно-конструкторського бюро ім. О. С. Яковлєва Олега Демченка володіє нерухомістю у Франції та Великобританії, а також бізнесом у Чехії. Сам він досі не перебуває під санкціями.

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Про енергетику. До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт. Такі темпи створення нових генеруючих потужностей можна назвати "стаханівськими".

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.

Ексклюзиви ЕП

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Хом’як з російським душком. Що приховує гра Hamster Kombat, яка обіцяє легкий заробіток

Десятки мільйонів людей, серед яких і військові, щодня витрачають час на те, аби натицяти віртуальних монет, які в майбутньому, можливо, обміняють на справжні гроші. Чим насправді є гра "Хомʼяк"?