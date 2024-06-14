"Енергоатом": компанія не отримує жодної копійки від підвищення тарифів

Компанія "Енергоатом" офіційно заперечила інформацію про отримання будь-якого доходу від підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Інформація, яка поширюється у медіа щодо отримання додаткового доходу АТ "НАЕК "Енергоатом" у звʼязку з підвищенням тарифів на електроенергію, не відповідає дійсності! Енергоатом ні копійки не отримує від підвищення тарифів", - повідомили у пресслужбі

Зазначається, що до підвищення тарифів для населення вартість послуги ПСО для "Енергоатом" складала 125,7 млрд грн, або 70,7% від чистого доходу. За нового рівня ціни прогнозна вартість послуги для компанії у 2024 році становитиме 108,3 млрд грн, що дозволить сплатити вартість послуги ПСО в 2024 році у повному обсязі.

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Додаткові кошти від підвищення тарифів отримають постачальники універсальних послуг (ПУП) для покриття власних витрат та оплати послуг операторів системи передачі та розподілу електроенергії.

Водночас, у компанії підкреслили, що виробнича собівартість державної атомної енергії з доставкою споживачу становить мінімум 4,65 грн, що вище за новий тариф.

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Нагадаємо:

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт.

Завдяки підвищенню тарифу на електроенергію для населення Україна може максимально підготувати енергосистему до зими і відновити генерацію електрики.

Економічна правда.