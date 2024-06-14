"Відповідає міжнародним стандартам": внутрішньому аудиту Міноборони дали оцінку

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Міжнародна аудиторська компанія KPMG протягом березня-травня провела незалежне оцінювання внутрішнього аудиту Міністерства оборони України і дала йому найвищу оцінку.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міноборони отримало від компанії KPMG найвищу оцінку. Це означає, що структура, політика, процедури та процеси внутрішнього аудиту відповідають визначеним вимогам.

Ключовим висновком стало підтвердження того, що функція внутрішнього аудиту Міноборони відповідає міжнародним стандартам професійної практики внутрішнього аудиту і кодексу етики.

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Незалежні експерти надали детальний звіт, у якому описаний успішний досвід діяльності Служби внутрішнього аудиту, включаючи створення Аудиторського комітету для захисту аудиторів від політичного втручання.

Також вони визначили напрями для покращення внутрішнього аудиту. Зокрема це розробка і впровадження стратегії, автоматизація процесів та деталізація робочих програм.

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Економічна правда.