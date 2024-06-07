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У Рахунковій палаті назвали недоліки закупівель Міноборони та розробок озброєння

П'ятниця, 7 червня 2024, 14:28 - Віктор Волокіта

У результаті аудиту дііяльність Міноборони у сфері закупівлі, розробки і модернізації озброєння та військової техніки  за 2022-2023 роки були встановлені факти та їх причини, через які Збройні Сили України не отримали у необхідному обсязі та вчасно озброєння та військову техніку. 

Про це повідомили в Рахунковій палаті.

Зокрема, аудит виявив факти:

- невикористання у повному обсязі Міноборони бюджетних асигнувань, передбачених на закупівлю, розробку і модернізацію озброєння та військової техніки, 

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- неналежне виконання суб’єктами господарювання укладених з Міноборони державних контрактів, що призвело до утворення довгострокової (у тому числі простроченої) дебіторської заборгованості;

- нерезультативність окремих наукових розробок;

- незабезпечення найбільш нагальних та пріоритетних потреб Збройних Сил України в озброєнні та військовій техніці, за умови наявності бюджетного асигнування.

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Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зазначив, що частина зауважень, що містяться у звіті за результатами аудиту, вже виконана. Решта - у процесі виконання. 

"Враховуючи, що розголошення відомостей, які містяться у матеріалах аудиту, може завдати шкоди національній безпеці України, Звіт не буде оприлюднено на сайті Рахункової палати", - йдеться в повідомленні. 

Економічна правда 

зброя Міноборони війна
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