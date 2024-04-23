"Держоператор тилу" за невиконання контракту відсторонив постачальника продуктів для армії

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) через невиконання зобов'язань, які передбачені у контракті, відсторонив компанію "Твій Хліб" від постачання продуктів для армії.

Про це повідомляє пресслужба ДОТ.

Зазначається, що постачальник ТОВ "Твій хліб" не виконав свої зобов'язання, тому його обсяги повністю перерозподілені на інші компанії.

"Зокрема, для виконання замовлень по Тернопільській, Чернігівській та Хмельницькій областях за результатами збору комерційних пропозицій був законтрактований ТОВ "МІТ ПРОМ", – йдеться в повідомленні.

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У ДОТ повідомляють, що наразі 15 військових частин визначені пріоритетними до постачання. Забезпеченням всіх до вчора займалось ТОВ "Твій Хліб".

Актуальний розподіл областей за постачальниками є таким:

ТОВ "Фудгранд" – Полтавська, Сумська області

ТОВ "Юг Прод Торг" – Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська, Запорізька області

ТОВ "Контракт Продрезерв 5" – Донецька, Дніпропетровська, Київська області та м. Київ

ТОВ "Буський консервний завод" – Волинська, Рівненська, Житомирська, Одеська

ТОВ "ОХТИРКА М'ЯСОПРОДУКТ" – Вінницька, Харківська область

ТОВ "АДЕЛІН" – Львівська область

ТОВ "МІТ ПРОМ" – Тернопільська, Хмельницька та Чернігівська області

ТОВ "Торгова компанія "Агропродпром-сервіс"" – Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області.

Нагадаємо:

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Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) повідомила про зрив деякими обраними без Prozorro компаніями для постачання продуктів для армії. Їхні зобов’язання взяли на себе інші компанії.

З початку роботи "Державного оператора тилу" (ДОТ) шість нових українських виробників стали постачальниками речового майна для Збройних Сил України.