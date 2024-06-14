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Українці купують все більше китайських авто: які моделі найпопулярніші 

П'ятниця, 14 червня 2024, 09:15 - Анастасія Дячкіна

Впродовж травня українці придбали 931 легкове авто, ввезене з Китаю. Це на 8% більше порівняно з травнем минулого року. 

Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром".

З цієї кількості: нових – 697 од. (+16%); вживаних – 234 од. (-10%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 79%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

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  • VOLKSWAGEN ID.4 - 110 од.;
  • HONDA M-NV - 72 од.;
  • NISSAN Ariya - 58 од.;
  • BYD Song Plus - 48 од.;
  • CHERY Tiggo 4 Pro - 35 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  • VOLKSWAGEN ID.4 - 41 од.;
  • VOLKSWAGEN ID.6 - 20 од.;
  • BUICK Envision - 15 од.;
  • POLESTAR 2 - 12 од.;
  • GEELY Emgrand 7 - 12 од.

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Нагадаємо: 

У травні український автопарк поповнили 4 113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що відносно травня минулого року більше на 68%.

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Економічна правда
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