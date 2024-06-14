Українці купують все більше китайських авто: які моделі найпопулярніші
Впродовж травня українці придбали 931 легкове авто, ввезене з Китаю. Це на 8% більше порівняно з травнем минулого року.
Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром".
З цієї кількості: нових – 697 од. (+16%); вживаних – 234 од. (-10%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 79%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- VOLKSWAGEN ID.4 - 110 од.;
- HONDA M-NV - 72 од.;
- NISSAN Ariya - 58 од.;
- BYD Song Plus - 48 од.;
- CHERY Tiggo 4 Pro - 35 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- VOLKSWAGEN ID.4 - 41 од.;
- VOLKSWAGEN ID.6 - 20 од.;
- BUICK Envision - 15 од.;
- POLESTAR 2 - 12 од.;
- GEELY Emgrand 7 - 12 од.
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Нагадаємо:
У травні український автопарк поповнили 4 113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що відносно травня минулого року більше на 68%.