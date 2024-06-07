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Найпопулярніші електромобілі травня: які авто мали попит серед українців

П'ятниця, 7 червня 2024, 09:56 - Артур Крижний

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що відносно травня минулого року більше на 68%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4025 шт. (нових – 647 шт., уживаних – 3378 шт.).

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

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  • VOLKSWAGEN ID.4 - 110 од.;
  • HONDA M-NV - 72 од.;
  • NISSAN Ariya - 58 од.;
  • BYD Song Plus - 45 од.;
  • ZEEKR 001 - 32 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  • NISSAN Leaf - 492 од.;
  • TESLA Model 3 - 404 од.;
  • TESLA Model Y - 335 од.;
  • VOLKSWAGEN е-Golf - 212 од.;
  • HYUNDAI Kona - 210 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 20,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% б/в.

Економічна правда.

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