Найпопулярніші електромобілі травня: які авто мали попит серед українців

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що відносно травня минулого року більше на 68%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4025 шт. (нових – 647 шт., уживаних – 3378 шт.).

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

Реклама:

VOLKSWAGEN ID.4 - 110 од.;

HONDA M-NV - 72 од.;

NISSAN Ariya - 58 од.;

BYD Song Plus - 45 од.;

ZEEKR 001 - 32 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

NISSAN Leaf - 492 од.;

TESLA Model 3 - 404 од.;

TESLA Model Y - 335 од.;

VOLKSWAGEN е-Golf - 212 од.;

HYUNDAI Kona - 210 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 20,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% б/в.

Економічна правда.

Реклама: