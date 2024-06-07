Найпопулярніші електромобілі травня: які авто мали попит серед українців
П'ятниця, 7 червня 2024, 09:56 -
У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що відносно травня минулого року більше на 68%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4025 шт. (нових – 647 шт., уживаних – 3378 шт.).
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
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- VOLKSWAGEN ID.4 - 110 од.;
- HONDA M-NV - 72 од.;
- NISSAN Ariya - 58 од.;
- BYD Song Plus - 45 од.;
- ZEEKR 001 - 32 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- NISSAN Leaf - 492 од.;
- TESLA Model 3 - 404 од.;
- TESLA Model Y - 335 од.;
- VOLKSWAGEN е-Golf - 212 од.;
- HYUNDAI Kona - 210 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 20,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% б/в.
Економічна правда.
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