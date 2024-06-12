Німеччина надасть ще 50 мільйонів євро для відновлення енергетики України

Німеччина зробить ще один внесок до Фонду підтримки енергетики України розміром 50 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

За результатами Міжнародної конференції з відновлення України у Берліні Німеччина зробить новий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 50 млн євро.

Таким чином загальна сума внеску країни до Фонду складе понад 275 мільйонів євро.

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В повідомленні уточнюють, що це найбільший внесок до Фонду, в якому на сьогодні вже акумульовано понад 545 млн євро.

"Ця допомога є надзвичайно важливою для нас. Відповідні кошти спрямовуються на закупівлю енергетичного обладнання, яке Росія руйнує своїми регулярними атаками на наші об’єкти", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

З березня 2022 року Україна отримала від Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору вагою понад 1670 тонн. Вони включали трансформатори, генератори, кабелі, арматуру для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт.

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Нагадаємо:

Уряд Швеції затвердив надання нового пакета енергетичної допомоги для України на суму 650 мільйонів крон (61,6 мільйона доларів).

Естонія спрямує до Фонду підтримки енергетики України 400 тисяч євро. Таким чином, внесок країни до Фонду сягне 450 тисяч євро. Загалом сума внесків спонсорів (перерахованих та задекларованих) становить понад 495 мільйонів євро.

Ісландія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тисяч євро. Це вже другий внесок країни.