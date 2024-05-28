Швеція надасть допомогу для української енергетики на понад 60 мільйонів доларів

Уряд Швеції затвердив надання нового пакета енергетичної допомоги для України на суму 650 мільйонів крон (61,6 мільйона доларів).

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Швеції.

В повідомленні йдеться, що це допоможе забезпечити подачу енергії об'єктам критичної інфраструктури й іншим установам, аби українські школи, лікарні, транспорт, водопостачання і промисловість могли належно функціонувати.

"Росія дедалі активніше атакує українську енергетичну систему з метою вивести з ладу життєво важливу суспільну інфраструктуру. Щоб підвищити стійкість України, ми наразі збільшуємо нашу підтримку енергетичного сектора", – зазначив міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форсселл.

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Умови фінансування також були озвучені - 500 мільйонів шведських крон (47,4 млн доларів) буде профінансовано через Фонд підтримки енергетики України. Ще 150 мільйонів шведських крон (14,2 млн доларів) буде надано через Програму розвитку ООН в Україні.

Передбачається, що донорами Фонду стануть переважно держави-члени ЄС, а також міжнародні компанії та корпорації.

Нагадаємо:

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Україна отримала 42 вантажі гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів для відновлення енергетичної інфраструктури після поновлення російських атак на енергетику.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала близько 45 млн євро прямої бюджетної підтримки від Швеції.