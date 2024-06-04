Ісландія додатково надасть Україні на підтримку енергетики майже 700 тисяч євро
Вівторок, 4 червня 2024, 16:53 -
Ісландія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тисяч євро. Це вже другий внесок країни.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Як йдеться в повідомленні, попереднього разу Ісландія перерахувала до Фонду понад 2 мільйони євро.
Тобто, загальна сума внеску цієї країни-партнера до Фонду зросте до 2,72 млн євро.
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Нагадаємо:
Згальна сума внесків до Фонду становить понад 494 мільйони євро.
Нещодавно уряд Швеції ухвалив рішення про надання нового пакету допомоги для потреб української енергетики, з якого близько 42,5 мільйона євро партнери спрямують до Фонду підтримки енергетики України.
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Економічна правда
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