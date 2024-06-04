Ісландія додатково надасть Україні на підтримку енергетики майже 700 тисяч євро

Ісландія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тисяч євро. Це вже другий внесок країни.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Як йдеться в повідомленні, попереднього разу Ісландія перерахувала до Фонду понад 2 мільйони євро.

Тобто, загальна сума внеску цієї країни-партнера до Фонду зросте до 2,72 млн євро.

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Нагадаємо:

Згальна сума внесків до Фонду становить понад 494 мільйони євро.

Нещодавно уряд Швеції ухвалив рішення про надання нового пакету допомоги для потреб української енергетики, з якого близько 42,5 мільйона євро партнери спрямують до Фонду підтримки енергетики України.

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Економічна правда