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Естонія спрямовує ще 400 тисяч євро у Фонд підтримки енергетики України

П'ятниця, 7 червня 2024, 18:02 - Олексій Павлиш

Естонія спрямує до Фонду підтримки енергетики України 400 тисяч євро. Таким чином, внесок країни до Фонду сягне 450 тисяч євро. Загалом сума внесків спонсорів (перерахованих та задекларованих) становить понад 495 мільйонів євро.

Про це повідомляє Мніістерство енергетики України.

"Енергосистема України переживає складний період. Тому допомога партнерів для відновлення наших енергетичних об’єктів є дуже цінною для нас", - заявив Герман Галущенко.

Крім внесків до Фонду, з початку повномасштабного вторгнення Естонія передала Україні 15 вантажів з гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 тонн.

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Серед наданого обладнання - два силових трансформатори, понад 100 трансформаторів струму, обладнання для енергетичної IT-інфраструктури та інше, додали в міністерстві.

Фонд підтримки енергетики України був створений за спільної ініціативи Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року.

За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри про внески до Фонду також Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Данія, Ісландія, зазначили в Міненерго.

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Економічна правда

Естонія Міненергетики енергетика фінанси
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